Segundo a Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros (Fenacor), 85% dos corretores utilizam as redes sociais para se relacionar com os clientes. Foi pensando em aproximar ainda mais a relação entre seguradora e corretor que a Porto Seguro lançou o canal Corretor é Para Sempre.

Tendo o Instagram institucional da companhia como plataforma de abastecimento de conteúdo, o novo canal aproveitará a linguagem das redes sociais para facilitar o entendimento das informações e notícias divulgadas pela empresa, contribuindo para gerar ações que possam potencializar o negócio.

“O corretor, que é também um consultor por identificar as necessidades do cliente e os ajudar a solucionar todos os tipos de situações possíveis, necessita de maneiras rápidas e viáveis para se relacionar com a seguradora”, explica Rivaldo Leite, vice-presidente comercial e de marketing da organização. “Assim, para agilizar o diálogo, as interações e ampliar a presença da Porto no ambiente onde o corretor e seus clientes estão, criamos esse novo canal”, completa.

Para estrear com conteúdo ao vivo, a companhia fará uma live no novo canal com com a participação de Leite e Roberto Santos, presidente da seguradora, hoje, 12 de maio, às 14h30. Todos poderão acompanhar, basta acessar o canal no Instagram.

N.F.

Revista Apólice