As unidades de São Paulo e Rio do Blue Note criaram um projeto para levar ao público performances de músicos no formato live, o mais utilizado atualmente pelos artistas no Brasil e no mundo durante esse período de isolamento.

O Blue Note São Paulo Live Sessions será hoje, 8 de maio, às 20hrs, com um dos grandes nomes da MPB, Toquinho, que dará uma geral em seus grandes sucessos e contará com a participação da cantora Camilla Faustino.

Já o Blue Note Rio Live Sessions vai ter no dia 15 de maio, também às 20hrs, com a presença do cantor e músico americano Mark Lambert, que promete um tributo aos Beatles com o auxílio do baixista Dudu Lima.

“As lives definitivamente chegaram para ficar. Está se criando uma nova experiência para o público na sua relação com o artista. Em parceria com a Porto Seguro Cartões, disponibilizaremos o palco do jazz club associado ao clima de intimidade junto ao artista”, afirma Luiz Calainho, um dos sócios do Blue Note.

Os shows, que serão transmitidos através dos canais do youtube das casas de shows, terão em comum um clima intimista, com produção enxuta e interação virtual. Os músicos também contarão deliciosos “causos” entre uma música e outra, em apresentações de 1 a 1h30 de duração.

Como forma de ajudar as pessoas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus, a tela trará um QR Code no qual poderão ser feitas doações de cestas básicas para o projeto Mesa Brasil, promovido pelo Sesc.

N.F.

Revista Apólice