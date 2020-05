A Porto Seguro lançou cinco novos planos do PortoCap Aluguel, título de capitalização que substitui o fiador e dispensa análise de crédito no momento da locação de um imóvel. “Aumentamos o portfólio e nossos clientes agora contam com mais possibilidades no momento da contratação de seu título de capitalização”, diz o superintendente de Riscos Financeiros e Capitalização da companhia, Nelson Aguiar.

Além de simplificar o processo de locação, os novos planos permitem contratações com vigência de 12, 15, 18, 24 e 30 meses. Os inquilinos ainda participam de sorteios mensais pela Loteria Federal e concorrem a prêmios de até cinco vezes o valor do título, de acordo com a regra vigente no momento da contratação. Oferecem, também, serviços emergenciais gratuitos à residência alugada, entre eles chaveiro, eletricista e encanador.

Caso permaneça até o final da vigência sem usar a garantia, o cliente poderá resgatar o percentual do valor capitalizado, podendo chegar a até 103% de acordo com o plano contratado. Mais detalhes sobre os novos planos estão disponíveis no link.

N.F.

