Em março o PASI havia disponibilizado, sem custo, as assistências para todos os seus segurados e familiares no intuito diminuir a ansiedade, amparar e esclarecer dúvidas sobre o isolamento e a contaminação do novo coronavírus. A iniciativa da empresa em disponibilizar as assistências se deu após ser constatado o registro do aumento do número de atendimentos realizados na Central de Amparo durante o período da pandemia.

Atendendo a pedidos, o serviço agora foi estendido aos corretores de seguro sem nenhum custo e de forma ilimitada. Devido a extensão do período de isolamento e a crescente demanda da Central, o serviço gratuito de amparo foi ampliado até 30 de junho.

“A repercussão foi tão positiva entre os segurados e seus familiares que após ouvir alguns depoimentos e pedidos de parceiros, decidimos estender também para todos os corretores e seus funcionários, sem nenhum custo, o acesso às assistências neste momento tão delicado que atinge a população”, afirma Andrea Gomes, superintendente de Operações da organização.

O corretor deve se cadastrar caso deseje ter acesso às assistências, para isso basta preencher o formulário clicando aqui e em até 48 horas o serviço já estará disponível. A disponibilidade da campanha estará sujeita ao limite de capacidade de atendimento da central.

Os atendimentos estão sendo realizados remotamente, por telefone ou vídeo chamada (pré-agendada), de segunda a segunda, de 08:00h às 21:00h em todo país. A empresa irá manter sua comunicação atualizada através das redes sociais.

N.F.

Revista Apólice