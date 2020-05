No próximo dia 26 o sistema ABRAMGE/SINAMGE/SINOG, que representa as operadoras de planos médicos e odontológicos, realizará uma live para tratar sobre os impactos da pandemia em relação ao sistema trabalhista vigente.

Na ocasião, Daniela de Andrade Bernardo, sócia da Machado Nunes Advogados; Rose Gabay, diretora de RH da OdontoPrev; Tatiana Carmona, diretora executiva da área de People Advisory Services da EY; e Rogério Prates Periard, gerente consultivo trabalhista da UHG Brasil, debaterão sobre o regime de home-office, o afastamento de grupos de risco, novos horários de trabalho, plantões e outros temas.

Os convidados abordarão as temáticas a partir de ações do Poder Executivo, envolvendo estratégias e contingências. O encontro online ocorrerá a partir das 16h com inscrição gratuita no link.

Leia mais: Coronavírus: operadoras passam a oferecer teleorientação odontológica

N.F.

Revista Apólice