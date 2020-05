A OdontoPrev divulgou seu Relatório Anual de Sustentabilidade 2019, disponível no site da empresa.

O documento, elaborado com base nas diretrizes internacionais estabelecidas pela GRI (Global Reporting Initiative), reflete as conquistas da operadora e o cuidado com os seus stakeholders em todos os campos, que se somam ao compromisso da companhia com o Pacto Global, os Princípios de Empoderamento das Mulheres e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

“Neste momento de pandemia o que nos motiva é continuar levando os cuidados de saúde bucal para milhões de pessoas. Nós tivemos diversas iniciativas para mitigar os efeitos do coronavírus e manter as nossas operações, não deixando de cuidar dos nossos colaboradores, beneficiários, clientes e rede credenciada”, diz o presidente da empresa, Rodrigo Bacellar.

Começando pela área social, a operadora beneficiou 6.800 jovens de 20 instituições, das quais a maioria é assistida há mais de 15 anos pela empresa, com a doação de planos odontológicos. Também realizou a campanha ‘Black Friday do Bem’, na qual a cada plano odontológico vendido, um era doado para a Fundação Tide Setubal, beneficiando crianças e adolescentes da Zona Leste de São Paulo. Por fim, para acolher a comunidade do entorno e reforçar as políticas de apoio às mulheres, a organização doou o Consultório Odontológico para a Secretaria da Mulher de Barueri, com toda a estrutura necessária para a operação. No campo social e atrelado ao seu DNA, a companhia também mantém um programa de identificação proativa de casos suspeitos de câncer oral no qual, ao identificar uma lesão suspeita, o dentista da rede credenciada fotografa e envia as imagens por meio do App Rede UNNA para que os especialistas do A.C Camargo Cancer Center deem o parecer.

“As iniciativas sociais da operadora estão atreladas à nossa vocação e expertise em oferecer uma saúde bucal de qualidade, neste caso direcionada às pessoas em vulnerabilidade social assistidas por nós e pelas instituições que apoiamos. Inclusive, mantemos campanhas de prevenção permanentes, com atividades lúdicas e ensino da escovação correta em escovódromos para apoiar a comunidade”, diz Bacellar.

Em termos de gestão ambiental, a empresa mantém o programa de Neutralização de Carbono, que já realizou o plantio de 13.300 árvores para que as remoções de CO2 superassem as emissões de CO2. Em 2019, o plantio foi realizado no Parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba, próximo à sede da operadora, com a participação de colaboradores da companhia, familiares e a comunidade do entorno.

Também para preservar o meio ambiente, em 2019 a empresa lançou a Solicitação OnLine (SOL) de Exames Radiológicos, para beneficiar dentistas, clientes e o meio ambiente, automatizando o processo de aprovação, economizando tempo e evitando a impressão de guias. A nova ferramenta recebeu investimentos de mais de R$ 200 mil em desenvolvimento tecnológico.

“O recurso não só renova o mercado odontológico, mas todo o setor de saúde. Além disso, reforça o nosso compromisso com a tecnologia, a inovação, a sustentabilidade e todo o ecossistema que a operadora envolve”, conta Rodrigo Bacellar.

Já no cuidado com os mais de 2.000 colaboradores em todo o Brasil, merecem destaque as iniciativas de diversidade, igualdade de gênero e apoio à inovação. Como reflexo disso, a companhia totalizou 52% de mulheres em cargos de liderança e realizou o fomento à cultura de inovação com a segunda edição do OdontoPitch, cuja proposta é premiar os colaboradores que apresentam ideias inovadoras.

“Além dessas iniciativas, lançamos em 2019 o nosso Programa de Quality Office, com toda a infraestrutura para que os nossos colaboradores pudessem trabalhar remotamente em modalidade Home Office ou Home Based. Essa ação foi fundamental para atravessarmos esse momento de pandemia com tranquilidade e sem qualquer impacto negativo para os nossos colaboradores, clientes, beneficiários, parceiros e as comunidades que assistimos”, explica o executivo.

Já na esfera financeira e quanto ao posicionamento no mercado em que atua, em 2019 a empresa registrou mais de 12,8% de crescimento na receita líquida na comparação com 2018, alcançando mais de R$ 1,7 bilhões; chegou a 7,4 milhões de beneficiários; recebeu seis reconhecimentos em múltiplas áreas (100+ Inovadoras no Uso de TI, 22° Top of Mind de RH 2019, Institutional Investor – Saúde, Melhores Fornecedores para RH 2019, troféu Melhores CEOs do Brasil Forbes 2019 e Empresa Amiga da Mulher) e agiu com rapidez diante da Covid-19.

Leia mais: OdontoPrev lança ferramenta para teleorientação odontológica

“A operadora leva a sustentabilidade e o conceito de desenvolvimento sustentável à sério, temáticas que fazem parte da trajetória da companhia, contribuindo para sua criação de valor ao equilibrar as esferas econômica, social e ambiental. A maneira como a empresa cuida da sociedade, dos seus colaboradores e dos seus beneficiários reflete o seu compromisso com sustentabilidade”, ressalta Bacellar.

N.F.

Revista Apólice