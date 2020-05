A consultoria de riscos Marsh anunciou a nomeação de novos diretores visando fortalecer a atuação da companhia em mercados estratégicos e trazer novas soluções para os clientes.

Um dos executivos é Ennius Athayde que assume a diretoria das filiais Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Salvador. Athayde ficará baseado na capital mineira e também será responsável pelo desenvolvimento da região de Goiás.

Para a diretoria da filial Rio de Janeiro a empresa nomeou Fernando Coelho. O executivo ocupará a nova função sediado no escritório do Rio e comandará também a filial Espírito Santo.

Outro anúncio da organização é a nova diretoria da Filial Sul. Com escritórios em Curitiba e Porto Alegre e ampla carteira na região de Santa Catarina, João Loures passa a ser diretor da região com base na capital do Paraná.

A nomeação destes profissionais reflete o compromisso da companhia com o crescimento das filiais e a representatividade destas regiões. Experientes, conhecedores da indústria e com uma grande bagagem tanto em P&C como em EH&B, os executivos respondem por uma carteira robusta em negócios novos e existentes entre 08 filiais.

Diretoria de Portos e Terminais

A Marsh anunciou também que o executivo Paulo Guerreiro será diretor de Portos e Terminais da empresa. Com mais de dez anos de experiência no mercado segurador, especialmente nos segmentos de Transportes e Óleo e Gás, Guerreiro irá liderar as soluções da companhia para riscos operacionais, financeiros e de construção para a indústria de Portos e Terminais. Ele ficará sediado em São Paulo.

Gestão de Saúde e Qualidade de Vida

Na Mercer Marsh Benefícios, divisão da empresa especializada em gestão e consultoria de saúde e benefícios, Antonietta Medeiros foi nomeada diretora de Gestão de Saúde e Qualidade de Vida.

A executiva lidera as áreas de Gestão de Saúde, Atuarial e Estatística há mais de 2 anos e reestruturou esta área da consultoria, com revisão de processos, inovação em sistemas e transformação no posicionamento da organização para o segmento, resultado de seus mais de 20 anos de atuação no setor de saúde e qualidade de vida.

N.F.

