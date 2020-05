Mesmo com a regra do distanciamento social em vigor, principal medida de prevenção contra a contaminação pelo novo coronavírus, é importante não interromper tratamentos médicos em andamento.

Pensando nisso, a Mapfre aliou as ferramentas de telecomunicação mais atuais às consultas que podem acontecer à distância e passou a oferecer nos seguros de Vida nas categorias Vida Você Multiflex, Vida Você Mulher e Vida Você Special os benefícios de Orientação Médica por Telefone (OMT) e Telemedicina no programa Cuidando de Você.

Os benefícios são concedidos, sem cobrança de prêmio adicional, ao segurados que contratarem algum dos seguros de Vida citados acima até 31 de dezembro desse ano.

Para usar o serviço da Orientação Médica por Telefone basta o cliente entrar em contato com a central de atendimento 24 horas. Através da OMT, o segurado poderá, gratuitamente, tirar dúvidas sobre doenças, tratamentos, sintomas, medicamentos e outros, além de obter informações sobre primeiros socorros em caso de urgência ou emergência.

Para utilizar a telemedicina o consumidor também deve entrar em contato com a central de atendimento 24h e, após uma triagem por telefone, caso necessário, uma consulta com um clínico geral ou psicólogo, que será realizada por vídeo e seguindo todas as orientações da ANS (Agência Nacional de Saúde), é agendada. O serviço tem o custo de consulta de R$ 60 reais para o cliente, podendo ser parcelado em até três vezes sem juros.

Além dos benefícios de Orientação Médica por Telefone e Telemedicina, o cliente participa do programa Cuidando de Você, que concede um cartão virtual que dá acesso às consultas presenciais com descontos, descontos em exames laboratoriais e, pelo menos, 20% de desconto em medicamentos, sendo o benefício estendido a cônjuge, filhos de até 21 anos, pais e sogros. É possível obter maiores informações no site da seguradora.

N.F.

