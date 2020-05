A próxima edição da MAG Live, promovida pela MAG Seguros, já tem data marcada. O webinar acontecerá na quinta-feira, 21 de maio, às 10h da manhã, e contará com grandes nomes do mercado de seguros, estudiosos do cenário brasileiro e profissionais de inovação.

O encontro virtual contará com dois painéis. O primeiro deles, intitulado “Entendendo o Brasil atual”, terá a participação de Luiz Roberto Cunha, professor e diretor do departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio e membro do Conselho Consultivo da seguradora; e Paulo Delgado, cientista político, presidente do Núcleo de Sociologia e Política do Conselho de Economia, Sociologia e Política da Fecomercio São Paulo e também membro do Conselho Consultivo da companhia. Nilton Molina, presidente do Conselho de Administração da empresa e do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon será o moderador do painel.

O painel “Inovação e o mercado segurador” será composto por um bate-papo entre Murilo Gun, professor de criatividade e fundador da Keep Learning School; Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS; e Helder Molina, CEO da seguradora. Durante a conversa serão discutidas as tendências de inovação e como podem ser aplicadas para contribuir com o desenvolvimento do mercado segurador brasileiro.

“A MAG Live se tornou mais um ponto de encontro entre o Grupo e o mercado. Buscamos trazer ao debate temas relevantes e que vão contribuir com o dia a dia das pessoas, principalmente dos corretores de seguros”, afirma Helder Molina.

As inscrições podem ser feitas pelo link.

