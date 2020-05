A MAG Seguros promove, nesta quinta-feira, 7 de maio, às 10h, uma live especial voltada para profissionais que atuam no mercado de seguros. O webinar contará com a participação do cantor Michel Teló, que participará de um painel juntamente com o presidente da seguradora, Helder Molina.

“Este será mais um momento de troca da empresa com o mercado. Nós estamos trabalhando para levar aos corretores e parceiros uma série de novidades que certamente ajudarão a alavancar os negócios neste período”, afirma Molina.

Na ocasião, serão apresentadas novidades da companhia e oportunidades de negócio por meio de um painel conduzido por Marcio Batistuti, diretor de Varejo; Luis Felipe Maciel, diretor Corporate; e Leonardo Lourenço, diretor de Serviços de Marketing.

A nova rotina durante o período de quarentena é outro tópico do debate desta quinta-feira. No painel conduzido por Osmar Navarini, diretor Comercial da companhia, as corretoras Naíma Marinari e Erika Crivellari contarão como estão as suas rotinas e compartilharão boas práticas.

As vagas são limitadas e para participar da live, é necessário fazer inscrição prévia pelo link.

Leia mais: MAG Seguros lança pacote de benefícios para corretores

N.F.

Revista Apólice