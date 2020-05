Com o objetivo de analisar o atual cenário econômico do país durante a pandemia da covid-19, os efeitos que as mudanças vêm provocando no setor de seguros e as alternativas para superar as adversidades trazidas pela crise, a Liberty Seguros reuniu mil profissionais para um webinar interativo online. O evento, intitulado “Liberty Vai Até Você – Edição Especial: Talk show decifrando a economia para superar a crise”, contou com a participação de Carlos Magnarelli, CEO da seguradora; Dennis Milan, diretor de Operações e Sinistros; e Marcos Machini, vice-presidente Comercial.

“Desde o início da pandemia, o principal objetivo da seguradora segue o mesmo: proteger as pessoas. Ampliamos o home office para quase 100% dos nossos colaboradores, simplificamos nossos processos, expandimos nossos serviços digitais e contribuímos com a sociedade através de doações para instituições de saúde e para a alimentação de milhares de pessoas”, afirma Magnarelli.

O webinar foi mediado pela jornalista Denise Barbosa e contou com insights do economista Antônio Correia de Lacerda. Além das análises do cenário e os impactos da COVID-19 para as empresas, corretores e profissionais do setor segurador também receberam dicas de como explorar oportunidades de negócio nesse cenário, como, por exemplo, o crescimento da procura pelos seguros de vida.

“A empresa tem investido durante os últimos anos em desenvolvimento de pessoas, novos processos e tecnologias. Por conta desta estratégia, conseguimos nos adequar aos novos desafios durante este período de quarentena. A companhia já possuía processos digitais eficientes para clientes e corretores que foram essenciais para este momento, como, por exemplo, o aviso de sinistro online, que já representa 70% do total de avisos e a Auto-Vistoria Prévia por imagem e atingiu 100% das vistorias e resultados em menos de 2 horas, avaliadas pela nossa equipe interna”, diz Milan.

Além das contribuições de cada executivo da companhia, o evento também deu espaço para perguntas de corretores de todo o país.

“Para ampliar o conhecimento e as carteiras dos nossos parceiros nesta fase, a seguradora também oferece mais de 100 opções de treinamentos de variados temas, que vão desde mindfulness e inovação a planejamento, gestão estratégica e liderança positiva. Além disso, nossos parceiros podem contar com um serviço de helpdesk à disposição para auxiliá-los em seu home office”, finaliza Machini.

O webinar completo gravado está disponível no canal do YouTube da empresa.

N.F.

