Com o objetivo de entregar novas soluções para seus segurados e expandir a gama de ofertas para corretores, a Liberty Seguros anunciou, em parceria com a Autoglass, sua nova cobertura para os clientes do seguro auto: a Liberty Proteção Pequenos Reparos.

O lançamento está disponível para segurados com planos Auto Perfil e Auto Exclusivo e aqueles que contratarem as assistências Vidro Completo ou Vidro Completo com Teto Solar. Esta é uma alternativa para casos de pequenos e médios danos à lataria dos veículos que não atingem o valor da franquia do seguro. A cobertura garante a mão de obra envolvida na reparação e, se necessária a troca de qualquer peça, a compra é custeada pelo segurado, que pode ser feita junto a rede de oficinas referenciadas da Autoglass.

A Proteção não terá limite no tamanho dos amassados por peça ou na quantidade de peças a serem reparadas, sendo cobrada uma franquia única por evento. “Com a nova cobertura de pequenos e médios reparos, passamos oferecer um serviço especializado para sinistros mais brandos e confiamos na efetividade da nossa parceira para esses casos”, afirma Mario Cavalcante, diretor de Massificados da seguradora.

Leia mais: Liberty anuncia novidades nos produtos da sua marca Aliro Seguro

N.F.

Revista Apólice