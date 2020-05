A Liberty Seguros acabou de anunciar novidades nos produtos da Aliro Seguro, marca da seguradora com foco em clientes que buscam seguros mais simplificados e acessíveis. Criada em 2017, a marca é fruto do trabalho colaborativo entre a companhia e seus corretores parceiros e oferece dois tipos de produto: Aliro Seguro Auto P e o Aliro Seguro Auto M, que recentemente ganharam melhorias.

Entre essas mudanças, o destaque fica com a indenização integral de até 100% da tabela FIPE em casos de roubo e furto e as condições de pagamento mais flexíveis, com a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros nas opções de débito em conta ou cartão de crédito, que passam a ser oferecidas no Aliro Seguro Auto P.

Outra novidade é o novo pacote de assistências G, disponível para ambos os produtos, que inclui um maior limite de quilometragem para reboque ou recolha, de 400 km após panes e 500 km após sinistros.

Essas melhorias trazem uma oportunidade de ampliação de oferta para os corretores parceiros, que podem oferecer os produtos para novos públicos, como taxistas, motoristas de aplicativos e moradores de regiões metropolitanas.

“Com essas mudanças, queremos oferecer opções mais acessíveis, principalmente para os consumidores que procuram formas de proteção alternativas aos seguros tradicionais, para que tenham toda confiança e qualidade de uma seguradora, porém, com valores mais atrativos”, afirma Paulo Umeki, vice-presidente de Produtos da Liberty.

N.F.

Revista Apólice