O executivo José Ferreira da Silva foi nomeado como diretor Geral da GC do Brasil nesta quinta-feira. Ele atua no mercado de seguros há 33 anos, e tem um laço estreito com os corretores de seguros, após passagens por seguradoras como Porto Seguro e Tokio Marine, além da Europ Assistance. O profissional se reportará aos executivos acionistas que compõem a diretoria eleita e terá como objetivo apoiar o desenvolvimento das estratégias de crescimento do grupo.

“A oportunidade de trabalhar em um grupo do porte da GC do Brasil me deixa muito animado e agradecido, não apenas por completar minha experiência profissional, mas pela identidade com o lado humano do grupo, cuja amizade já dura muito anos”, disse José Luís em comunicado.

Marco Aurélio Ribeiro, presidente da GC do Brasil comentou que “o momento da sociedade leva as empresas a reverem a estratégia de investimentos e despesas com objetivo de se adaptarem a um cenário recessivo. Nós, da GC do Brasil, acreditamos na superação, investindo hoje em pessoas, sistemas e serviços para garantir nosso crescimento com o melhor atendimento aos nossos segurados, associados e parceiros”.

K.L.

Revista Apólice