A Generali está atuando para minimizar os impactos da covid-19. A empresa já garantia em suas Condições Gerais do Seguro de Vida eventos decorrentes de pandemia ou epidemia e, agora, está para lançar um novo produto voltado à proteção do coronavírus para empresas com mais de 250 funcionários. O seguro prevê a cobertura de Diária de Internação Hospitalar em decorrência da contaminação do vírus e Convalescença após alta hospitalar. A vigência é de seis meses.

Segundo Stefano Convertino, diretor Executivo da unidade Generali Employee Benefits (GEB), “a empresa está lançando um produto específico para a cobertura da covid-19 para dar um pouco de conforto aos funcionários das empresas em um momento em que realmente precisam de suporte. Através de um prêmio único, há cobertura de Diária de Internação Hospitalar, além de uma verba de R$ 3.000,00 após a alta hospitalar para poder se recuperar em casa com mais tranquilidade. Uma excelente oportunidade para manter-se protegido neste período tão complicado”.

A seguradora tem desenvolvido ações para mitigar os riscos da covid-19 e criou este produto específico, que já está sendo comercializado pelo Grupo Generali em vários países. “Poder oferecer este seguro aos empresários brasileiros em um momento em que milhões de colaboradores estão trabalhando em home office, e tantos outros continuam prestando serviços essenciais, é importante para os empregadores, pois tem como objetivo trazer ainda mais segurança a todos os envolvidos”, finaliza Convertino.

