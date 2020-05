“No cuidado com a vida, a nossa história encontra a sua”. Esse é o recado que o GBOEX Previdência e Seguro de Pessoas quer passar para associados, corretores, colaboradores e outros parceiros neste mês de aniversário. No próximo dia 24, a empresa completará 107 anos de fundação.

Entre as ações programadas para o mês, destaca-se uma campanha sobre a valorização de todas as pessoas que contribuíram e construíram a trajetória de sucesso da entidade e, neste período de distanciamento social em função da pandemia do novo coronavírus, uniram-se e adaptaram-se. Em regime de home office, os funcionários, com dedicação, continuaram entregam serviços e produtos para o mercado. Os corretores, na medida do possível, também tentam manter a sua rotina de trabalho.

Campanhas motivacionais, e-mails marketing para associados, conveniados e corretores, ações de endomarketing, como informativo online “GBOEX Informa”, anúncios em revistas, portais e emissoras de televisão, além da criação de temas de aniversário para as redes sociais da empresa, são algumas das iniciativas de comunicação que visam reconhecer a importância de todos que fazem parte do dia a dia da organização. ”

“O objetivo é agradecer a todos que sempre estiveram ao lado da entidade ao longo dos anos e demostrar o orgulho de cuidar do futuro das pessoas, protegendo e assegurando a tranquilidade das famílias”, afirma a superintendente de Marketing da companhia, Ana Maria Pinto.

