A Europ Assistance Brasil decidiu junto à Bradesco Seguros revitalizar a frota para prestação de serviços, acompanhando a nova identidade visual da Bradesco. A nova frota faz parte de uma série de ações implementadas para melhorar a experiência dos clientes atendidos no segmento residencial.

A ideia é que, além da mudança estética, a operação se torne ainda mais ágil e que o cliente possa facilmente identificar seu atendimento, os veículos estão equipados com ferramentas para melhorar a eficiência dos serviços realizados e os prestadores receberam novos uniformes, garantindo a confiança das pessoas que os recebem em suas casas. São 15 automóveis 0km prestando serviços em oito cidades do Brasil.

O investimento na nova identidade faz parte da proposta de prestação de serviços que molda a parceria entre as empresas: estar em constante transformação, por dentro e por fora, para atender seus clientes de forma moderna e arrojada. “Ter uma identidade forte e memorável, tanto no serviço prestado quanto no visual, faz parte da intenção das companhias de estarem presentes no dia a dia dos clientes”, afirma Rogério Guandalini, CSO & CMO da Europ.

Para Rodrigo Herzog, superintendente de operações da Bradesco Auto/RE, é preciso pensar de maneira ampla quando se fala sobre o bem-estar dos clientes. “Sempre prezamos por segurança e conforto para atender os consumidores, isso inclui também a maneira como nos apresentamos e como estes nos veem. Portanto, essas mudanças comunicam nossa busca por modernidade, ao mesmo tempo que continuamos na busca por entregar confiança em nossos serviços”, comenta o executivo.

A operação da assistência residencial é nacional, mas a nova roupagem chega primeiro em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Campinas, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Osasco, cidades estratégicas e com os maiores volumes de atendimento da EABR.

