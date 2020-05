De acordo com estudo realizado pela Robert Half, consultoria de Recursos Humanos, o salário de um gestor do mercado de seguros pode variar entre R$ 5 mil e R$ 7 mil nos primeiros anos de atuação. Após alguns anos de experiência, o valor pode superar R$ 22 mil mensais. Porém, para alcançar esse patamar, são necessários não apenas conhecimentos técnicos específicos sobre o setor, mas também competências em áreas relacionadas.

Para promover essa capacitação, a ENS oferece os MBAs Gestão Estratégica de Seguros e Executivo em Negócios de Seguros​, que preparam futuros gestores para a atuação no segmento. Ambos estão com vagas para a modalidade online e têm início marcado para 25 de maio e 27 de julho, respectivamente.

O MBA Gestão Estratégica de Seguros oferece disciplinas específicas e instrumentais, formando profissionais com conhecimentos em diversas áreas além do mercado de seguros. Outro destaque do curso é o corpo docente, composto por profissionais com experiência nos assuntos que lecionam, o que garante orientação aos alunos sobre as melhores oportunidades de desenvolvimento da carreira.

Já o MBA Executivo em Negócios de Seguros apresenta ao longo dos cinco primeiros módulos conhecimentos sobre temas como Estatística, Comportamento do Consumidor, Cenários Econômicos, Negociação e Gestão de Inovação. No último módulo, o aluno pode escolher em qual área do seguro deseja aprofundar conhecimentos. No momento, as opções disponíveis são: Seguros Gerais, Direito Securitário, Benefícios ou sob medida. Esta última permite personalizar as disciplinas para uma formação em várias frentes.

Por serem oferecidos integralmente em ambiente digital, os programas garantem autonomia e conforto aos estudantes, possibilitando a escolha de horário e ritmo de estudo que melhor se adequem às suas rotinas. Todo material didático e contato com professores em caso de dúvidas também acontece por meio do ambiente virtual disponibilizado pela Escola.

Mais informações como investimento e grade curricular estão disponíveis no site, onde também é possível realizar inscrições.

N.F.

