A partir de 18 de maio os futuros corretores poderão efetuar inscrições para o 66º Exame para Habilitação de Corretores de Seguros, aplicado pela ENS (Escola Nacional de Seguros). As avaliações estão agendadas para o período de 20 a 23 de julho, podendo sofrer alterações de acordo com o andamento da pandemia do novo coronavírus.

O Exame será realizado em 11 cidades: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

As provas acontecem durante quatro dias: no primeiro, sobre Capitalização; no segundo, as áreas são Vida e Previdência; e nos dois últimos dias as questões são sobre os demais ramos.

A aprovação no exame permite atuar legalmente como corretor de seguros, já que os candidatos recebem um certificado que possibilita dar entrada no registro profissional emitido pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Maioridade e ensino médio completo são pré-requisitos. Os investimentos variam entre R$ 435,00 e R$ 1.665,00, de acordo com o segmento escolhido.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site da entidade.

N.F.

