O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) promoverá em junho a versão online da série de workshops Conhecer para Proteger. No total, serão dez encontros, sendo dois por semana.

O primeiro está agendado para 2 de junho e terá a participação das beneméritas Porto Seguro, PASI e Sincor-MG. Já o segundo acontecerá no dia 4, com as parceiras Sompo Seguros, Seguros Unimed e Ways Gestão Empresarial.

Tradicional no calendário da entidade, o programa é um evento de capacitação focado nos corretores de seguros. As instituições mantenedoras do Clube são convidadas a expor ao público seus produtos, serviços, modelos de negócios e estratégias de vendas.

“Este ano estamos com novo formato em função da necessidade do isolamento social. Esperamos alcançar um público maior, principalmente os corretores do interior do Estado. Vamos contar com expositores de todo País, especializados na venda de seguros de pessoas”, afirma o presidente da associação, João Paulo Moreira de Mello.

As inscrições para o primeiro workshop devem ser feitas até o dia 30 de maio pelo e-mail [email protected] ou pelo Whatsapp (31) 99358-0636. Os encontros gratuitos serão transmitidos pela plataforma Zoom. A entidade enviará previamente o link de acesso aos participantes inscritos.

