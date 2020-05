O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) firmou parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS) para o lançamento de cursos online e gratuitos com foco em vendas de seguros de vida e saúde.

“Com o apoio da ENS, conseguimos disponibilizar treinamentos para auxiliar os profissionais do setor, principalmente os corretores de seguros, a melhorar as vendas e tentar superar as dificuldades impostas pelo momento atual”, afirma João Paulo Moreira de Mello, presidente da entidade.

O primeiro curso acontece de 25 a 28 de maio, das 19 às 20h30. Serão abordados aspectos imprescindíveis da comercialização do seguro de vida; marketing digital; relacionamento com o cliente; planejamento de vendas; modelo de venda consultiva x venda tradicional; aplicação do método consultivo; abordagem da venda na prática; como superar objeções criadas pelo cliente; e fontes de prospecção.

As inscrições estão abertas até o dia 20 e devem ser feitas somente pelo e-mail do Clube ([email protected]) ou whatsapp (31) 99358-0636. As vagas são limitadas. O curso de saúde e odonto está programado para o mês de julho.

Ao final das aulas, serão realizadas webinars para que os participantes possam esclarecer dúvidas e conversar com os professores. Os participantes receberão certificados de conclusão.

Leia mais: CSP-MG realiza Assembleia e elege novo diretor

“A pandemia da Covid-19 fez com que nos adaptássemos a uma nova forma de viver e fazer negócios. No CSP-MG reestruturamos o atendimento ao público e agora estamos ofertando capacitações online, visando ao aperfeiçoamento dos profissionais do setor, e disseminar a cultura dos seguros de pessoas na sociedade”, ressalta Mello.

N.F.

Revista Apólice