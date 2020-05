O que antes era apenas um aplicativo para falar e mandar mensagens para amigos, hoje se transformou em uma importante ferramenta de trabalho. Por conta disso, a partir dessa sexta-feira, 29 de maio, a Previsul oferece aos corretores parceiros a possibilidade de cadastrar seu número de WhatsApp para recebimento de informações sobre faturamento.

O presidente da empresa, Renato Pedroso, ressalta que esta não é a primeira vez que a companhia disponibiliza uma funcionalidade pelo aplicativo para agilizar o dia a dia dos clientes. “Já trabalhamos com atendimento ao segurado e ao corretor via WhatsApp, e temos uma excelente aceitação. No caso do envio de informações sobre faturamento, as mensagens são enviadas pelo mesmo número da Previsul Soluciona, o que possibilita o atendimento integrado caso o corretor tenha dúvidas”, afirma.

Há anos a companhia tem adotado ferramentas e soluções que facilitam a vida do corretor de seguros. Uma delas é o é o Portal do Corretor da seguradora, que também passou por uma atualização e está mais ágil. Por meio dessa ferramenta, que pode ser acessada de qualquer lugar, o parceiro consegue realizar serviços de primeiro e segundo nível, como emitir segunda via de documentos, realizar movimentação de vidas, acompanhar de forma online o status de sinistros e consultar informações de comissionamento.

Outra solução é o Cota+, um cotador online. Com ele, o corretor consegue cotar e emitir, por meio de assinatura digital, todos os produtos da companhia: pessoas, bens, odonto e consórcio. A ferramenta, que foi recentemente atualizada, é fácil de utilizar e possibilita que o profissional possa seguir vendendo, mesmo trabalhando de casa ou sem visitar seus clientes.

