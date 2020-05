Apesar do isolamento social ser a medida mais eficiente para se proteger contra o novo coronavírus, é neste momento que os profissionais da saúde e seus consultórios e clínicas estão mais expostos a riscos. Diante desse novo cenário, a Mapfre explica os seguros específicos voltados para essa categoria, que está na linha de frente do combate ao covid-19.

O primeiro deles é o Seguro Empresarial, que possui coberturas básicas como danos causados por incêndios, raios, explosões e implosões; assistências para problemas do dia a dia; indenização por roubos; e cobertura para Tumultos, Greves e Lock-Outs. Ainda assim, é possível personalizar a apólice de acordo com a necessidade e natureza do negócio.

Além do Empresarial, que garante a integridade do imóvel e dos equipamentos, recomenda-se também o seguro de Responsabilidade Civil (RC) Profissional, que possui coberturas para médicos, enfermeiros, dentistas e outras profissões contra erro ou omissão no exercício da atividade, danos morais, acidentes de uso ou conservação do consultório, honorários advocatícios e custas judiciais decorrentes de reclamação de pacientes. Também pode ser contratado tendo como base a reclamação de terceiros e o profissional é reembolsado sempre que for responsabilizado judicialmente por algum dano, podendo decidir se a sua apólice terá ou não franquia.

“Os dois produtos se complementam e foram pensados para garantir a segurança e estabilidade dos negócios nessa área tão essencial. Em tempos em que a população conta tanto com a capacidade desses profissionais, é válido orientá-los sobre as proteções disponíveis para seu negócio e sua carreira”, ressalta Patricia Siequeroli, diretora de Seguros Gerais da seguradora.

