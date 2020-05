EXCLUSIVO – O Congresso Estadual de Corretores de Seguros que aconteceria de 24 a 26 de Setembro, em São Paulo, foi adiado, conforme já noticiamos aqui. Ontem, durante Fórum da Imprensa Especializada realizado pelo Sincor-SP, foi anunciada a possível realização do Congresso Brasileiro em São Paulo, em 2021.

A decisão das duas entidades (Sincor-SP e Fenacor) vem ao encontro da nova realidade do mercado. De acordo com Armando Vergilio, presidente da Fenacor, há uma resolução das seguradoras em não participarem de eventos em 2020, devido à pandemia de Covid-19, para não export profissionais a riscos desnecessários. “Estamos conduzindo conversas com diversos Sindicatos para que no próximo ano sejam realizados apenas três encontros regionais de corretores de seguros. O encontro do Centro Oeste já estava programado para o mês de maio, o Brasesul e o Conseg-NE foram adiados deste ano, mas já estavam fechados. Mas ainda nada está completamente fechado.”

Alexandre Camillo, presidente do Sincor-SP, afirmou que, em substituição ao 19º Conec, a entidade está organizando um evento completamente digital para o dia 24 de setembro. “Entendemos a situação do país e temos a nossa responsabilidade em relação aos corretores de seguros”.

Camillo também anunciou o fechamento das 30 delegacias regionais físicas do Sindicato. Ela funcionarão apenas de forma virtual, umas vez que conseguiram continuar prestando serviços mesmo a distância. “Isso faz parte da nova realidade do mercado. O Sindicato conta com menos recursos, que precisam ser despendidos com parcimônia. Independente do impacto financeiro, percebemos que os tempos são outros e as empresas já se atentaram a isso. Nossa missão é sair desta situação melhores”, completou.

Kelly Lubiato

Revista Apólice