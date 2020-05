Com objetivo de facilitar a interação dos corretores de seguros com seus segurados, o Cliente Agente renovou o Cliente Agente Studio, um recurso do marketing com diversos modelos criativos e profissionais de personalização da marca de uma corretora, como base para interação com os clientes nas redes sociais. Tendo o acesso ilimitado, é possível criar landing-pages para cada modalidade de seguro e não é preciso ser um designer para padronizar sua marca nas redes sociais e aumentar a visibilidade no mundo digital.

Segundo o fundador da startup, Kleber de Paula, uma coisa que fará a diferença nas vendas é a conexão com os clientes. “Acredito que uma forma inteligente é a corretora envolver seus colaboradores e clientes em suas mídias e, com isto, criar uma espiral crescente, de dentro pra fora, ao invés de sair em busca de novos consumidores sem que os atuais conheçam seu posicionamento. Numa época em que fidelizar é um grande desafio, é importante que as corretoras se mostrem como cuidadoras e tenham conteúdos relevantes para seus segurados. Para ajudar neste desafio, a empresa está tomando algumas medidas bem interessantes. Agora a plataforma tem mais materiais a disposição dos corretores e uma área interativa, na qual os profissionais podem solicitar materiais para Whatsapp, Facebook e Instagram, além de criar landing pages e e-mails MKT. Sempre com a cor desejada entre sete opções e a logo da corretora”, explica.

Uma plataforma de marketing digital que atua com o objetivo de uniformizar o negócio e principalmente a marca da corretora. Através do Cliente Agente Studio, é possível gerenciar todas as atividades da empresa, monitorar as redes sociais e entender como construir legendas que vão auxiliar na captação de novos clientes.

N.F.

