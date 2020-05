O segundo webinar promovido pelo Clube Internacional de Seguros de Transportes (CIST) terá como tema “O Direito do Seguro e os Desafios do Mercado Segurador Pós-Pandemia”. O encontro, online e gratuito, acontecerá no dia 21 de maio, às 10 horas.

O assunto será apresentado por Paulo Henrique Cremoneze, especialista em Direito do Seguro pela Universidade de Salamanca (ESP) e mestre em Direito Internacional, com forte atuação em Direito dos Transportes. É ainda membro da Academia Nacional de Seguros e diretor Jurídico do Clube.

Por conta da pandemia causada pelo covid-19, esta será a segunda vez que a entidade realiza seu encontro mensal de forma online. O evento tem como objetivo desenvolver a cultura de gestão de riscos e seguros no Brasil, além de capacitar trabalhadores desses segmentos.

O webinar conta mais uma vez com a parceria da Escola Nacional de Seguros (ENS), com o apoio da Buonny Gerenciamento de Riscos; Grupo FOX; GUEP e Munich Re. As inscrições podem ser feitas diretamente através do link.

N.F.

Revista Apólice