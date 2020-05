O registro de corretor e a carteira digital passam a ser disponibilizados hoje (12) para os profissionais com sistema operacional Android no celular. Segundo comunicado, a autarquia investiu em tecnologia, segurança da informação e na experiência do usuário para agilizar a vida do corretor neste momento de desafio da pandemia. A partir de agora, os profissionais podem fazer seu cadastro no celular, checar e compartilhar suas informações com clientes, além de ter à mão um canal direto com o órgão supervisor. Tudo de forma simples, online e gratuita.

Nesta primeira etapa, o app Corretores Susep está disponível para download para todos os aparelhos que operam o sistema Android e na próxima semana para os aparelhos da Apple. A carteira de habilitação digital da Susep viabilizará a identificação dos profissionais cadastrados na autarquia, com foto e o número do registro e será mais uma opção para manter o corretor diretamente conectado com a Susep.

“O aplicativo abre caminho para outras facilidades que a Susep pretende garantir por meio da tecnologia. A partir de agora, serviços como notícias, informações atualizadas e pesquisas de opinião, por exemplo, podem ser operacionalizados através do aplicativo”. Explica o chefe do Departamento de Tecnologia da Comunicação e Informação (DETIC) da Susep, Leonardo Brasil.

O executivo explica que o objetivo é que o app também seja uma ferramenta de conexão entre o corretor e o consumidor. “Será possível usar o app para o cliente confirmar o registro do corretor na Susep. E haverá um QR Code exclusivo à disposição dos profissionais, que poderá funcionar como um cartão de visitas digital para o corretor e seus contatos” e, no futuro, aproveitado para outros processos de identificação do profissional.

Terão direito à habilitação digital da Susep os profissionais em situação regular no novo sistema de registro da Susep. O cadastro é gratuito e pode ser feito através do link: https://www2.susep.gov.br/ safe/Corretores/. O recadastramento pode ser feito até o dia 31 de julho. A autarquia disponibilizou também um canal direto em seu site para dúvidas e sugestões de aprimoramentos: [email protected] susep.gov.br.

K.L.

Revista Apólice