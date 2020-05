Em meio ao isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, a Capemisa Seguradora está trazendo aos seus colaboradores em home office um podcast com assuntos relacionados ao mercado de seguros e discussões da atualidade. A programação será quinzenal e o episódio de lançamento teve reflexões para ajudá-los a enfrentar o desafio da quarentena e da rotina em casa.

Roseli Bentes, consultora em coaching e psicóloga que trabalha com a companhia, se juntou a médica do trabalho Priscylla Borges para discutir sobre “saúde corporal e saúde mental na quarentena”. As duas profissionais foram convidadas para abordar assuntos como ansiedade, concentração, bem-estar e equilíbrio, com dicas para melhorar a qualidade de vida e a organização do trabalho em home office.

O PodCAP, nome que batizou a ferramenta, vai trazer sempre um bate papo abordando assuntos relacionados ao negócio e ao universo da seguradora. A ideia é usar esse canal de comunicação, que ficará disponível na intranet, para complementar o dia a dia dos colaboradores da empresa de uma forma dinâmica e interativa.

Dia das mães na quarentena

O tema do primeiro episódio do podcast da seguradora foi escolhido em função do atual momento. “O time todo está muito integrado e próximo, com reuniões virtuais e bastante troca ao longo do dia, mas esse é um período delicado para todos os brasileiros e achamos que valia inaugurar o PodCAP apoiando nosso colaborador e contribuindo de certa forma para sua saúde emocional”, diz Patrícia Pacheco, gerente de RH da companhia, lembrando que os colaboradores também estão fazendo consultas online com nutricionista, visando terem acompanhamento e indicações de alimentação mais saudável e equilibrada durante esse período de quarentena.

Nesta semana, a seguradora agendou eventos digitais para seus colaboradores. O primeiro, que aconteceu nesta segunda, dia 4 de maio, marcou os cinco anos da atual gestão da empresa. O presidente Jorge Andrade conduziu uma apresentação com todos os colaboradores, falando um pouco sobre esse período de trabalho, resultados, desafios, planos de crescimento e motivação.

Em comemoração ao Dia das Mães, duas convidadas farão lives para as mamães da organização. A jornalista e influenciadora Antonia Leite Barbosa vai mostrar como tem sido sua rotina de conciliar o cuidado com a família, a rotina da casa e o trabalho na quarentena. A partir da sua experiência, vai contar o que deu certo ou não e dar dicas de brincadeiras e atividades para as crianças e de que forma podemos levar esse momento com mais leveza.

Já consultora de imagem Carla Bragança fará uma palestra bastante interativa sobre o “cuidado com nós mesmas”, um momento de reflexão e olhar intimista para estimular empoderamento e autoestima para o retorno à “nova rotina”.

