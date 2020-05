Já está valendo a nova ação de incentivo para as corretoras parceiras da Sancor Seguros. A segunda edição da campanha “Esquenta” começou no último dia 20 de abril e segue até 31 de maio com muitas novidades. Com regulamento mais simples e pagamento de premiações potencialmente maior, o programa é uma opção de renda extra neste período de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus.

A cada renovação de seguro auto da empresa ou de congêneres o corretor recebe R$ 50 de bônus por apólice emitida (após o pagamento da primeira parcela). Não há necessidade de produção mínima e os prêmios são cumulativos e ilimitados. O pagamento será feito por meio de um cartão pré-pago, ou seja, sem necessidade de emissão de Nota Fiscal e isento de impostos ou qualquer outro tipo de desconto. O total de bônus conquistados será creditado uma única vez no fim do período.

“Ano passado a campanha foi voltada às novas produções e renovações de congêneres, premiamos quem gerou novas apólices para a seguradora. Agora, a dinâmica é totalmente focada nas renovações, com o diferencial de não ter uma produção mínima. Renovou, ganhou. Quantas vezes mais renovar, maior será o prêmio”, afirma o superintendente Comercial e Marketing da companhia, Rosimario Correa Pacheco.

A organização preparou ainda um pacote de medidas para ajudar os segurados impactados pela covid-19 e corroborar com o trabalho dos corretores e suas renovações nesse período. “Para os seguros auto estamos oferecendo parcelamento também no boleto em 10 vezes sem juros até 17 de maio e, desde o último dia 15 de abril, todas as renovações de seguro automóvel Sancor tiveram ampliação de cobertura automática de cinco para sete dias. Outra possibilidade é a autovistoria, disponibilizada para os corretores até 31 de maio. Além de argumentos extras para a venda, as facilidades geram benefício real para o consumidor”, explica o executivo.

Além de ampliar a carteira de clientes, em 2019 a seguradora pagou mais de R$ 40 mil em prêmios para 145 corretoras participantes da primeira edição da campanha.

