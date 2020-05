A Brasilprev anunciou Rodrigo Mucelin como novo superintendente de Gestão Estratégica. Entre suas atribuições, estão o planejamento e execução da estratégia da companhia; a gestão de processos e do portfólio de projetos; e a representação em órgãos como a FenaPrevi, CNSeg e outros.

Formado em Sistemas de Informação e com especialização em Engenharia Econômica pela Universidade da Região de Joinville, o executivo possui MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, além de ser certificado CFP (Certified Financial Planner).

Funcionário de carreira do Banco do Brasil, atuou como superintendente responsável pelas áreas de Finanças, Controladoria e Gestão das Participações da BB Seguridade. Foi membro dos Comitês Financeiros da Brasilprev, Brasilcap, Brasilseg e da própria BB Seguridade, do Comitê de Investimentos do IRB Brasil Re e do Comitê de Gestão da Brasildental.

