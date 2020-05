O Grupo Bradesco Seguros lançou nesta sexta-feira, 22 de maio, o programa ‘Com Você Corretor’ às 9h da manhã na plataforma exclusiva de lives da companhia. A iniciativa contou com uma série de conteúdos informativos e com estratégias de vendas para a região do nordeste. A cada semana, será disponibilizado uma nova live, com o objetivo de impactar todo o território nacional.

O tema da estreia foi “Alta performance de vendas no novo normal”, com a participação do empreendedor e palestrante Carlos Cruz, CEO da Consultoria Bravend, especializado em gestão comercial e conhecido como o ‘Mestre das Vendas’. O encontro também foi marcado pela presença dos executivos da Organização de Vendas da seguradora.

Durante a live foi possível conferir temas como alta performance em vendas; transformando pessoas e empresas; colaboração e engajamento em tempos de pandemia; dicas consultivas para alavancar novas vendas entre outros assuntos. Com o apoio da UniverSeg, programa de Gestão e Conhecimento da empresa, a iniciativa conta com ferramentas de vendas e negociação para o setor de seguros. Os corretores ainda tiveram a oportunidade de interagir com os executivos e conhecer as principais ações da companhia para manutenção e incremento dos negócios.

O programa surgiu como uma opção de conhecimento, motivação e inspiração para os corretores parceiros. “Neste momento de transformação buscamos lançar um novo formato de engajamento com os nossos parceiros de negócios. As lives regionais nasceram com a proposta de ampliar a presença da Bradesco Seguros em todo o Brasil. Além disso, pensamos em um ambiente exclusivo para abordarmos ações e treinamentos focados nas características de cada estado”, afirma Leonardo de Freitas, diretor da Organização de Vendas do Grupo.

