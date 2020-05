Em meio aos impactos do coronavírus em diversos segmentos da economia, a Bradesco Auto/RE oferece aos seus segurados, desde que não haja alteração nos dados e condições, a garantia da manutenção dos valores dos prêmios de 2019 no ato da renovação das apólices de qualquer seguro individual da carteira automotiva, podendo ainda contar com desconto em relação ao ano anterior em determinados casos.

Isto significa que não haverá reajustes nos valores para 2020 nas as renovações até 30 de junho. O pagamento poderá ser feito em até 10x sem juros para todas as renovações, bem como novos seguros, em todas as formas de pagamentos.

“Entendemos as dificuldades econômicas de toda a sociedade nesse momento. Com estas mudanças, objetivamos estimular corretores e segurados, fomentando o mercado em meio ao enfrentamento da pandemia”, afirma Saint Clair, diretor da seguradora.

