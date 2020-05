A Bradesco Auto/RE passou a oferecer o atendimento de assistência via WhatsApp para o segmento de automóveis. Essa facilidade visa tornar o contato com o cliente mais ágil, prático e seguro para o dia a dia. A assistência está disponível em todo o Brasil para atendimentos emergenciais, como acidentes, pane, solicitação de reboque e chaveiro para o veículo.

Para utilizar o novo canal de atendimento, o cliente deve entrar em contato com a Central de Relacionamento e será oferecido a continuidade do atendimento pelo aplicativo de mensagens. A ferramenta oferece uma experiência de atendimento rápida e, principalmente, a inovação de se tratar tudo com o assistente virtual da seguradora, um robô com a adoção de inteligência artificial.

“Esta funcionalidade visa o pioneirismo, mais uma vez, com inovações e automatizações para nossos clientes. Em breve, a assistência também estará disponível no seguro residencial, para que o segurado possa solicitar serviços como encanador, chaveiro e eletricista”, afirma Rodrigo Herzog, superintendente de operações da companhia.

Central de Relacionamento Bradesco Seguro Auto

4004 2757 – Capitais e regiões metropolitanas

0800 701 2757 – Demais regiões

0800 722 2291 – Deficiência auditiva ou de fala

N.F.

Revista Apólice