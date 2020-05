A AXA XL Risk Consulting lançou um novo serviço de avaliação de riscos, o Remote Risk Dialogue, para continuar a avaliar os esforços em prevenção de perdas em várias linhas de negócio no âmbito das restrições do covid-19.

Através da utilização de dados obtidos a partir de chamadas telefônicas, ferramentas web e relatórios existentes, o programa permite que engenheiros de riscos da empresa executem análises remotas que não se encontram nos programas de prevenção de riscos tradicionais e fornece aos gestores de risco, subscritores e corretores uma perspectiva atualizada dos riscos de um cliente.

No âmbito do novo serviço, Corinne Vitrac, diretora executiva da empresa, afirmou: “com as restrições impostas na entrega de avaliações e na realização de visitas a clientes globalmente, tivemos de pensar em novas formas de apoiar os segurados na gestão dos seus riscos”.

“O sistema permite-nos continuar a interpretar os dados dos clientes e a avaliar qualquer potencial de novos riscos. Por exemplo, em resposta ao coronavírus, alguns fabricantes de vestuário começaram a fabricar máscaras, os produtores de bebidas alcoólicas estão produzindo desinfetante para as mãos e alguns fabricantes de eletrodomésticos estão produzindo dispositivos médicos. Essas mudanças nas operações e na produção trazem à tona novos riscos. Identificar, gerir e mitigar esses riscos é fundamental”, ressalta a executiva.

Além de lançar o Remote Risk Dialogue, a empresa está promovendo webinars para os gestores de risco com o intuito de debater os riscos que as suas companhias enfrentam e como mitigá-los. Também foi criado um centro de atendimento telefônico para os profissionais, quer sejam clientes da seguradora ou utilizem os serviços de consultoria de risco, para discutir as boas práticas de prevenção de perdas.

