A AXA no Brasil anunciou hoje alterações em sua estrutura organizacional. Igor Di Beo passa a liderar as áreas Comercial e Marketing, que se somam à estrutura de Subscrição e que já era de sua responsabilidade. Assim, o cargo do executivo passa a ser vice-presidente de Subscrição, Comercial e Marketing.

A área de Sinistros, antes sob comando de Igor, foi assumida por Arthur Mitke, promovido a diretor de Sinistros e irá se reportar diretamente para Erika Medici, CEO da empresa.

O escopo de responsabilidades de Sébastien Guidoni e de Alexandre Campos, ambos com reporte direto para a CEO, também foi alterado. Guidoni continua responsável pelas áreas Financeira e de Estratégia e passa a ocupar-se também da frente de Parcerias. Campos, por sua vez, acumula os departamentos Jurídico, Compliance e continua na liderança da área de Recursos Humanos.

“As movimentações refletem nossa política de reconhecimento dos talentos internos, todos com vários anos de casa, e garante que a estratégia da companhia construída em conjunto com este time continue a ser implementada, acelerando nosso crescimento. Temos o desafio de aumentar nossa base de corretores, com um portfólio focado nas necessidades de pequenas e médias empresas, além dos seguros massificados distribuídos através de parcerias com varejistas, instituições financeiras e de serviços. Desejo a todos muito sucesso em suas novas atribuições”, afirma Erika.

Vale acrescentar que o Comitê Executivo da companhia permanece com a mesma formação. Com Erika no comando, o grupo é formado por Igor, vice-presidente de Subscrição, Comercial e Marketing; Guidoni, diretor Financeiro, Estratégia e Parcerias; Campos, diretor de Recursos Humanos, Jurídico e Compliance; Fernanda Cortese, diretora de Tecnologia e Operações; e Alexander Galli, diretor de Riscos.

