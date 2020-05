As palestras virtuais que a Argo Seguros promoveu durante o mês de abril continuarão também em maio. A decisão em prorrogar os treinamentos online se deve a adesão de centenas de corretores nos últimos três encontros realizados pela empresa. As palestras seguirão acontecendo às quintas-feiras a partir das 10h30, sendo realizadas através da plataforma Webex.

O primeiro encontro deste mês acontecerá no próximo dia 07 e será sobre o E&O Multiprofissionais, um seguro desenvolvido para atender prestadores de serviços (empresas e /ou pessoas físicas) em 14 categorias diferentes, mas cobrindo características específicas de cada um. Os corretores parceiros da empresa devem se cadastrar pelo link.

O produto leva esse nome porque pode atender empresas nas áreas de Áudio, Vídeo e Fotografia; Vistoria Veicular (ECV); Certificação Digital; Empresas de RH (Consultoria de RH e Head Hunter); Tecnologia; Estúdio e Salão de Beleza (Barbearia); Instituição de Ensino e Professores; Jardinagem e Design de Interiores; Notários Públicos e Registradores; Postos de Combustível; Produção de Eventos, Feiras, Shows e Entretenimento em Geral; Publicidade e Marketing; Síndico e Administradora de Condomínio; e Turismo.

Com apenas uma hora de duração, os treinamentos online tem como objetivo ajudar os corretores de seguros a venderem mais e em menos tempo, mesmo trabalhando de casa. Representando a seguradora, estarão presentes na live Newton Queiroz, CEO e presidente; Bruno Porte, diretor de Operações e TI; Vanessa Oliveira, head de Consumer Lines; e Fernando Gonçalves, head Financial Lines & Surety.

“Decidimos continuar a promover as palestras virtuais pela grande procura dos corretores. Os produtos e ferramentas são opções interessantes porque permitem ao corretor alavancar as vendas utilizando sua própria carteira, sem a necessidade de prospecção de novos clientes”, explica Queiroz.

Os próximos webinars também já tem temas e datas definidas. No dia 14 de maio, o treinamento será sobre D&O Digital. Depois, no dia 21, será a vez de abordar o RC Cargas Perigosas. Por fim, na última quinta-feira do mês (28), acontecerá um treinamento sobre Transporte Internacional (Marine).

Os corretores que não estão cadastrados na Argo e tem interesse em participar dos treinamentos, basta simplesmente acessar os links dos posts de cada webinar que serão publicados nas redes sociais da seguradora: Facebook (ArgoSegurosBrasil), Linkedin (Argo Seguros) e Instagram (ArgoSeguros).

N.F.

