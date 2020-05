A Associação Paulista dos Técnicos de Seguro (APTS) acabou de lançar a série de vídeos Ponto de Vista, que conta com a participação de especialistas de áreas diversas na abordagem de temas atuais do setor. Os vídeos, que não duram mais de 3 minutos, são publicados semanalmente no canal da entidade no YouTube.

Até o momento, a série já conta com três vídeos e outros três estão em fase final de edição. O mais recente é protagonizado por Jayme Garfinkel, ex-presidente da Porto Seguro, que reflete sobre a necessidade de atender bem ao cliente no atual momento de pandemia e também posteriormente.

“Tudo o que fizermos hoje, definirá o nosso futuro”. A frase de Bill Gates foi lembrada por Garfinkel em seu vídeo para mostrar a importância de as empresas de seguros agirem agora. A apresentação da série foi realizada pelo presidente da Associação, Octavio Milliet, que destacou a trajetória da entidade na disseminação do conhecimento em seguros.

O primeiro vídeo é do diretor financeiro da APTS, Evaldir Barboza de Paula, que fala sobre a “Assistência veicular em tempos de pandemia”. Dentre os especialistas convidados, o advogado e consultor Adilson Neri Pereira trata do seguro garantia judicial, especificamente sobre a questão da substituição dos depósitos judiciais pelo seguro.

N.F.

Revista Apólice