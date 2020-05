April amplia seus canais de atendimento durante a pandemia

A April Brasil Seguro Viagem decidiu ampliar seus canais de atendimento durante a pandemia do novo coronavírus para reforçar seu trabalho e garantir, assim, o atendimento dos seus clientes e 100% de sua operação, mesmo durante este momento.

Agora, além da Central de Atendimento 24h, os consumidores contam com a Assistente Virtual Margot, consultora virtual que atende as chamadas via WhatsApp e está apta a responder às dúvidas sobre as principais coberturas e procedimentos do seguro viagem. Ainda o teleatendimento, consulta virtual com um médico para pacientes com demandas clínicas mais simples e que podem ser resolvidas rapidamente.

A solicitação do serviço pode ser feita via Central de Atendimento ou enviando uma mensagem para a Margot. Se for aplicável o teleatendimento, o segurado receberá um link (por e-mail ou WhatsApp) para a consulta remota com o médico falando português, que ocorre em, no máximo, 15 minutos.

“O cliente é atendido em português por consultores brasileiros. No momento de uma emergência, por exemplo, é um diferencial e um suporte emocional contar com atendimento no seu idioma”, afirma Juçara Serrano, superintendente de Operações empresa.

A executiva destaca ainda que, com a Assistente Virtual, a seguradora traz mais um benefício aos segurados, prezando pela agilidade e eficiência no atendimento. “Com o objetivo de reforçar ao mercado nosso compromisso com o atendimento, lançamos um vídeo com foco na área de assistência apresentando todos os nossos diferenciais”, ressalta Juçara.

Leia mais: April anuncia novo executivo de vendas para o mercado da Bahia

N.F.

Revista Apólice