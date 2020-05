A partir deste ano, os treinamentos e workshops presenciais e online promovidos pelos especialistas da AIG Seguros estarão sob a plataforma AIG Lab, uma central de compartilhamento de ideias, negócios e iniciativas aos corretores. Ao reunir os cursos sobre gestão de riscos, seguros e sinistros oferecidos pelos profissionais e convidados, a seguradora passa a compor um repositório de conteúdo que estará disponível para posterior acesso e consulta, como incentivo à constante capacitação de seus corretores parceiros.

“O Programa é uma resposta e um posicionamento da companhia para o mercado. Só nos dois últimos anos, ultrapassamos a marca de 200 treinamentos presenciais em diferentes regiões do Brasil e também online, com mais de 3.000 pessoas presentes. Agora teremos um formato mais dinâmico, com agenda de encontros, compartilhamento de conteúdo e certificados de participação, para que nossos parceiros de negócios possam ser reconhecidos e valorizados por seus clientes”, afirma Rodrigo Valadares, gerente de Corretores Nacionais da empresa.

Neste ano, desde fevereiro, os treinamentos AIG já reuniram cerca de 1.400 corretores, entre workshops na sede da organização em São Paulo e webinares virtuais. “Iniciamos o ano com uma atualização sobre o Seguro de Produtos Contaminados e, mais recentemente, já no AIG LAB, temos realizado encontros virtuais sobre os mais variados temas no setor de seguros: de riscos cibernéticos a danos no setor de transporte e responsabilidade civil”, completa o executivo.