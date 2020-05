A história é longa e acompanhou o desenvolvimento do mercado nos últimos 25 anos. O tempo para contar esta trajetória foi curto, mas através do Programa Panorama Seguro, promovido pelo Sindicato das Seguradoras de São Paulo, é possível conhecer como foi o início da Revista Apólices e como ela chegou até os dias atuais.

A editora da Revista, Kelly Lubiato, fala da experiência de empreender no mercado editorial e como o conhecimento técnico do mercado de seguros é transmitido através dos veículos especializados. “Todos os veículos do setor nasceram de experiências anteriores”, ratificou a jornalista. A entrevista foi concedida a Fernando Simões, diretor executivo do Sindseg-SP e ao jornalista Paulo Alexandre.

Na conversa, ela conta também sobre alguns fatos curiosos, como a entrevista com o Chairman do Lloyd’s, no início dos anos 2000. A jornalista ressalta que, há 25 anos, empreender era mais complicado e não havia tantas informações disponíveis. Hoje, a Revista Apólice é uma referência no mercado, leitura obrigatória para quem deseja conhecer o setor no Brasil