Mais de 14,5 mil corretores já fizeram seu registro no novo sistema da Susep, lançado há 10 dias. A plataforma online e gratuita contabilizou neste período 2,1 mil novos cadastros e 12,3 mil recadastramentos. O recadastramento deve ser realizado até o dia 31 de julho. A partir de hoje, os corretores também poderão encontrar estes e outros dados estatísticos sobre a categoria na área do site da entidade dedicada aos profissionais deste setor. O objetivo é ampliar os benefícios da modernização trazida com a nova plataforma tecnológica e dar condições aos profissionais de se observarem dentro do contexto da área. Uma das novidades é a possibilidade de visualizar a distribuição de corretores por estados do Brasil.

A Superintendência criou a plataforma do novo sistema para garantir o registro aos profissionais após o fim da validade da MP 905/2019 e durante a pandemia do covid-19. Outro avanço do sistema é a identificação por meio de foto do corretor portando o documento utilizado na hora de realizar o cadastro, a exemplo das medidas mais atuais adotadas por empresas de tecnologia e instituições financeiras. A medida garante mais segurança aos processos, com a utilização de algoritmos de reconhecimento de imagens e comparações, além do cruzamento de dados com bases oficiais. O formato também contribui para a viabilização das novas carteiras digitais de habilitação profissional que os corretores cadastrados receberão em breve.

A Justiça Federal do Tocantins negou pedido de liminar contra o recadastramento de corretores. A decisão proferida pelo juiz titular da Segunda Vara Federal do Tocantin está disponível no link.

Os técnicos da autarquia, desde o início do novo processo, seguem dialogando diretamente com os profissionais para fornecer informações e esclarecer dúvidas por meio do canal [email protected] e também com a realização de lives. A entidade recebeu 4,1 mil mensagens com dúvidas e sugestões de aprimoramento para a ferramenta, mais de 70% já foram respondidas. Ao observar que a maioria das questões são comuns, os técnicos prepararam uma seção de perguntas e respostas para facilitar a interação dos usuários com a plataforma, além do Manual do Sistema de Registro de Corretores. Tudo está disponível na área CORRETOR DE SEGUROS no site da Susep, dedicada aos profissionais do setor.

As evoluções promovidas nesta etapa são parte de um conjunto de ações para a modernização do mercado segurador.

