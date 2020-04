A aprovação da Reforma da Previdência no ano passado gerou um aumento de interesse na população em poupar para o futuro. Mas, diante de um ambiente de incerteza devido à pandemia do coronavírus, diversos assuntos estão sendo reavaliados, inclusive os que envolvem recursos financeiros.

Para aprofundar sobre este assunto, a Zurich vai realizar no seu Instagram na quinta-feira, 23 de abril, às 17h, uma transmissão com John Liu, diretor executivo de Investimentos da companhia, que receberá Frederico de Souza Lima, gestor e sócio da Angá Investimentos, para juntos debaterem estratégias de alocação em fundos de previdência no atual cenário.

A Angá é uma gestora de recursos independente focada na gestão de fundos estruturados. A empresa tornou-se parceira da seguradora em 2014, ano que foi lançado o Zurich AngaPrev, que busca obter ganhos de capital por meio de aplicações no mercado de renda fixa, com uma gestão ativa em diferentes segmentos no mercado de crédito privado.

