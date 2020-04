O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) abre hoje, 06 de abril, as inscrições para o X Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar. Para comemorar a 10ª edição, a entidade ampliou a recompensa para os trabalhos classificados em 1º e 2º lugares e também passará a premiar os orientadores dos estudos. Os valores saltaram de R$ 10 mil para R$ 15 mil para os 1º colocados; de R$ 5 mil para R$ 10 mil para os 2º colocados; e os orientadores destes trabalhos receberão R$ 3 mil.

“A dedicação dos orientadores é fundamental para a qualidade final dos trabalhos. Eles também têm um incentivo para estimular seus orientados a concorrerem para a premiação. Todo pesquisador reconhece esta importância e é hora de o Instituto passar a fazê-lo também”, afirma José Cechin, superintendente executivo da organização. “Do mesmo modo, temos visto que muitos pesquisadores revertem uma parte da premiação para custear outras pesquisas de grupos de estudo do qual fazem parte ou da universidade que os abrigou. Logo, aumentar a recompensa para os vencedores também é um jeito de fomentar novos estudos, além do justo reconhecimento”, completa.

Já no décimo ano, a premiação conta com mais de 50 trabalhos laureados e algumas centenas de estudos avaliados, consolidando-se como a principal premiação de trabalhos acadêmicos com foco em saúde suplementar no Brasil.

O executivo afirma que este ano o cenário da saúde no País está particularmente “frutífero” para pesquisa. “O desafio atual, imposto pela pandemia do coronavírus, reforça a necessidade de trabalhos de excelência acadêmica e capacidade potencial para aprimorar a gestão do setor, efetivamente influenciando a elaboração de protocolos de atendimento e a mudança de práticas administrativas”, destaca.

O Prêmio permite a inscrição de trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação (especialização, MBA, mestrado ou doutorado) nas áreas de Economia, Direito e Promoção de Saúde, Qualidade de Vida e Gestão em Saúde. Devido ao sucesso dos últimos anos, o espaço para exibição de pôsteres também está mantido. Nesse caso, além dos trabalhos de pós-graduação, podem ser inscritos artigos científicos (de nível universitário). Outra novidade é que a exposição de pôsteres passa a contar com ISSN (International Standard Serial Number), número que pode ser incluído ao currículo Lattes de pesquisadores para comprovação de apresentação de estudos em espaços acreditados.

Leia mais: IESS traça panorama da saúde da mulher no Brasil

As inscrições para o Prêmio e para exibição de pôster são gratuitas e vão até 15 de setembro. Cada candidato pode inscrever apenas um trabalho, mas múltiplos pôsteres.

Veja o regulamento completo no site.

N.F.

Revista Apólice