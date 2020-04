A Tokio Marine tem feito uma série de ações com o objetivo de garantir que seus parceiros de negócios e clientes, tanto da carteira de produtos Massificados quanto de produtos Pessoa Jurídica, sejam atendidos sem intercorrências, mesmo diante da necessidade de isolamento social em razão da pandemia de covid-19. Além de simplificar os processos, a estratégia visa garantir que os corretores e assessorias continuem amparados e possam continuar com seus negócios durante esse período.

“Todas as iniciativas visam a continuidade dos negócios de nossos corretores e assessorias, oferecendo a flexibilidade necessária para que, mesmo em face do isolamento social, os mais de 30 mil parceiros que operam com a empresa possam prestar aos seus clientes”, afirma Marcelo Goldman, diretor executivo de Produtos Massificados da seguradora.

Uma das medidas adotadas pela companhia foi ampliar os recursos digitais que permitem a realização de inspeções remotas e vistorias online em caso de sinistros. O processo é feito de forma remota por meio de uma chamada de vídeo agendada previamente pelo WhatsApp, Facetime ou Skype entre o segurado e o inspetor. Após esse processo, basta que o inspetor insira as fotos enviadas pelo consumidor e os laudos no sistema da empresa. Essa flexibilidade e a possibilidade de customização do atendimento permitem que o corretor se molde ao cenário e às restrições de cada região.

A seguradora determinou que para renovações será mantido o preço da apólice anterior, ou o valor da cotação atual, caso ele seja menor, nos produtos Auto, Residencial e Condomínio, com o objetivo de contribuir com o planejamento financeiro dos segurados. A organização permanece com a possibilidade de parcelamento em 12 vezes sem juros no cartão de crédito para a carteira de Automóvel e Residencial.

Ainda como parte das iniciativas para o seguro auto, a empresa oficializou a dispensa de vistoria prévia para todas as renovações de congêneres de veículos com mais de 10 anos (sem quebra de vigência e alteração do risco) nos produtos Individual e Frota. O prazo para instalação de rastreador foi também ampliado para 30 dias sem a necessidade de pedido de prorrogação para oferecer mais comodidade aos clientes do Auto Roubo+Rastreador. Foi determinada, ainda, a prorrogação da disponibilidade do carro reserva em 7 dias, isentando o consumidor da taxa de devolução.

Já para a carteira de RD Massificados, além da disponibilidade de inspeção e vistoria digitais, a seguradora flexibilizou as regras de sinistros do Tokio Marine Aluguel para situações nas quais os aluguéis e encargos vencidos e não pagos tenham sido negociados amigavelmente entre locador e locatário, mas que, em função da situação extraordinária, não tenham sido quitados. Ainda pensando na segurança e comodidade de seus parceiros, a companhia disponibiliza o contrato padrão que pode ser assinado eletronicamente, na dificuldade de formalização da documentação locatícia.

Para o produto Residencial, foi determinada a dispensa de inspeção para casas com valor de até R$ 2 milhões e imóveis de madeira de até R$ 100 mil. A medida vale também para todas as renovações e para o produto Condomínio. Nesse caso, a dispensa de inspeção se aplica para empreendimentos de até R$30 milhões e prédios construídos há até 30 anos.

Todas essas iniciativas são válidas até 31 de maio de 2020 e podem ser postergadas de acordo com a evolução do cenário da pandemia. A empresa continuará direcionando seus esforços para a adoção de novas medidas durante esse período de isolamento, cumprindo com seu compromisso de manter o atendimento a todos os seus públicos e contribuir para a continuidade dos negócios dos corretores e assessorias.

N.F.

