Em atenção às recomendações dos órgãos de saúde e governamentais, a Tokio Marine vem adotando iniciativas que visam preservar o bem-estar de seus colaboradores, parceiros de negócios e clientes devido à pandemia de covid-19.

A seguradora informa que indenizará os sinistros decorrentes da contaminação por coronavírus nas coberturas contratadas de Morte, Funeral e Diárias de Internação Hospitalar dos Seguros de Vida nos ramos de Vida em Grupo, Vida Individual, Prestamista, Educacional e Condomínio para os contratos vigentes nesta data.

Para novas contratações haverá carência de 90 dias para indenizações do novo vírus.

No produto Vida Individual, a empresa reduziu o período de carência de 30 para 7 dias para utilização do serviço Einstein Conecta. Esse benefício de orientação médica a distância oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e está disponível para utilização dentro e fora do Brasil.

A companhia reafirma assim seu compromisso com seus clientes, corretores e assessorias no sentido de fortalecer a relevância do Seguro de Vida na proteção financeira e familiar da sociedade brasileira.

N.F.

Revista Apólice