A Tokio Marine realiza nesta terça-feira, 28 de abril, às 15h, mais uma edição do Expertise Produtos Pessoa Jurídica. Desta vez em formato virtual, a companhia vai apresentar as novidades da carteira e reforçar as medidas que estão sendo adotadas para combater à pandemia do coronavírus.

“O papel social do seguro e a importância do corretor para o desenvolvimento do setor tornam-se ainda mais evidentes neste cenário que estamos enfrentando. Queremos estar próximos dos nossos parceiros neste momento, para apoiá-los na identificação de novas oportunidades de negócios e garantir a manutenção do atendimento aos nossos segurados”, afirma Felipe Smith, diretor Executivo de Produtos Pessoa Jurídica da seguradora.

No evento online, o público poderá conhecer um pouco mais das novidades a respeito dos principais segmentos corporativos em que a empresa atua, como Gerenciamento de Riscos, Riscos Digitais, Transportes, Responsabilidade Civil, Empresarial e Garantia. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelos corretores em contato com a equipe comercial da organização.

A seguradora apresentará também iniciativas de flexibilização de processos para facilitar o dia a dia dos corretores e das assessorias durante a quarentena. Entre as medidas, está a utilização da tecnologia como principal ferramenta de apoio à manutenção dos negócios dos parceiros da companhia.

“A Tokio é uma seguradora que investe em tecnologia, pois acreditamos que ela é uma aliada dos corretores para agilização de processos, abordagem comercial, realização de negócios e ampliação da base de Clientes. Agora mais do que nunca”, completa Smith.

