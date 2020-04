O impacto do coronavírus tem causado graves problemas à sociedade e fazendo com que as empresas sejam resilientes, tendo que se adaptar a realidades diferentes. Para auxiliar os consumidores nesse período, A TEx ampliou o seu plantão de atendimento para todos seus clientes.

Durante o mês de abril a empresa irá disponibilizar seus canais de atendimento online também aos sábados, entre 9h e 18h. “Entendemos que nesse período de incertezas todas as vendas são extremamente importantes para os corretores e estamos fazendo uma força tarefa para estarmos ao lado dos nossos clientes durante esse momento”, explica Emir Zanatto, COO da companhia. Lembrando que o atendimento online de segunda-feira a sexta-feira continua sendo realizado no mesmo horário (09h a 18h).

Além do home office para todos os colaboradores, a insurtech também tem feito campanhas de engajamento digital, com postagens e envios de e-mails explicando como as soluções da empresa podem ajudar as corretoras de seguro e seguradoras neste momento. Um e-book em parceria com a Mentor do Corretor também foi lançado para auxiliar as corretoras na implementação do trabalho remoto.

Como a informação é uma das bases mais importantes no momento pelo qual o mundo está passando, a empresa ainda planeja usar seu know-how para promover ações online como webinars e lives, além de uma série de disparos de e-mail para sua base de clientes e parceiros com conteúdos sobre os impactos do coronavírus no mercado de seguros.

“Como empreendedores, temos o dever de primar pela manutenção e avanço do nosso mercado também. Estamos certos que tudo isto que estamos vivendo é uma fase difícil e que deve ser respeitada, mas também acreditamos que há espaço para avançarmos no mercado”, ressalta Omar Ajame, CEO e Fundador da TEx.

N.F.

Revista Apólice