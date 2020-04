O Grupo Swiss Re doará CHF 5 M em apoio às pessoas com necessidades e comunidades afetadas pela pandemia de coronavírus pelo mundo. Por meio da instituição sem fim lucrativos, Fundação Swiss Re (Swiss Re Foundation), os fundos serão distribuídos para organizações que vêm lutando contra a crise, especialmente em países em desenvolvimento.

A Fundação contribuirá com CHF 1 milhão para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que está fornecendo ajuda humanitária nas regiões mais vulneráveis do mundo. Também doará CHF 1 milhão ao Médicos Sem Fronteiras, que está auxiliando as instituições de saúde locais em todo o mundo, fornecendo apoio aos pacientes e treinamento às equipes médicas. Os CHF 3 milhões restantes serão destinados a outros parceiros da entidade com o objetivo de ajudar nos esforços devido à pandemia.

Christian Mumenthaler, CEO da companhia e curador da Fundação, comentou que “a rápida disseminação da covid-19 afeta a todos nós e mostra como somos vulneráveis. Como os sistemas de saúde estão lutando para responder à crise, a nossa contribuição é destinada a apoiar aqueles que estão lutando na linha de frente. A entidade tem estabelecido laços para ajudar as organizações que operam global e localmente, por isso estamos confiantes de que as doações ajudarão rapidamente a fornecer suporte onde é mais necessário”.

