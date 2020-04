EXCLUSIVO – Na noite desta quarta-feira (29), a Susep realizou mais uma live para responder às dúvidas dos corretores de seguros em relação ao recadastramento dos profissionais. Desde o seu início, o sistema já recebeu 11.400 registros, sendo 9.500 recadastramentos e cerca de 2000 de novos profissionais.

De acordo com Rafael Scherre, diretor da Susep, a autarquia foi pega de surpresa com a revogação da MP 905, porque ela estava tramitando no sentido de ser aprovada. “Nós tínhamos a obrigação de viabilizar um sistema para não prejudicar os corretores que estavam trabalhando no período em que não havia a determinação legal de um registro na Susep”.

Danilo Moura, diretor responsável pela Cadastramento e Autorizações, afirmou que a ideia é criar um canal aberto com todos os entes do setor para esclarecer qualquer dúvida, por isto estão acontecendo as lives semanais. O sistema tem uma interface amigável. É uma ferramenta nova, rápida e gratuita. “Os acessos estão crescendo muito rapidamente, por isso enxergo como um sinal claro de que a categoria abraçou a causa do recadastramento”, classificou.

Coordenador geral da área de autorizações e regimes especiais da Susep, Carlos Augusto, disse que a autarquia conseguiu sucesso porque eliminou o papel e chegou a um outro nível ao pensar em sistema.

Rodrigo Gama, responsável pela área de tecnologia, disse que algumas arestas estão sendo acertadas e que se trabalha agora na disponibilização de um aplicativo para que o corretor possa ter a Susep na palma de mão, com carteira e outras informações. “Ele deve ficar pronto na primeira quinzena de maio”, ressaltou.

O objetivo da Susep era desburocratizar o cadastro e torná-lo mais acessível. Gama reforçou que para encontrar os corretores de seguros, por enquanto, é necessário navegar pelas páginas com 25 registros cada uma, procurando pelo CPF ou CNPJ da empresa. “Já está no pipeline de entregas a possibilidade de acessar diretamente cada corretor no cadastro, pelo seu número de documento”.

Haverá também uma numeração nova para corretores PJ e PF, mas a Susep não exigirá alteração contratual para atualização do número. “O importante é ter no contrato social a identificação do responsável técnico”, disse Carlos Augusto.

Para sanar as dúvidas recorrentes dos corretores de seguros, a Susep elaborou um manual para o sistema de recadastramento, com uma aba com perguntas e respostas para esclarecer as principais dúvidas dos corretores de seguros.

Kelly Lubiato

Revista Apólice