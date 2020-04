A SulAmérica anunciou duas novidades em telesaúde para reforçar o cuidado, o bem-estar e a segurança dos beneficiários de seguro saúde da companhia, especialmente neste momento de combate à pandemia do novo coronavírus. A partir de agora, os serviços Médico na Tela e Psicólogo na Tela, disponíveis no aplicativo da seguradora, serão reforçados com centenas de profissionais de saúde e disponibilizados para toda a base de clientes, possibilitando atendimento médico e psicológico a distância. Com isso, os beneficiários terão acesso rápido e seguro a orientações de saúde, com comodidade e segurança, preservando o isolamento domiciliar.

Médico na Tela

Com a liberação da teleconsulta pelo Ministério da Saúde no período de pandemia de covid-19, o Médico na Tela, serviço que permite aos beneficiários realizar videochamadas com médicos por meio de aplicativo, passa a permitir o atendimento médico completo, no formato de consulta online e com prescrição de medicamentos, exames, atestados e relatórios quando necessário.

Há duas formas de utilização: de maneira imediata, com os médicos de plantão, pelo aplicativo, ou agendada diretamente pelo beneficiário com o médico referenciado de sua preferência, que enviará ao paciente um link da plataforma para acesso à consulta. Além disso, durante todo o período de pandemia, a disponibilidade de acesso ao serviço será ilimitada. O cliente terá, inclusive, a possibilidade de retorno com o mesmo médico que o atendeu anteriormente, dentro dos mesmos prazos de uma consulta tradicional.

“Nas últimas semanas, em virtude do cenário de proliferação do coronavírus, o serviço teve aumento considerável de procura. Praticamente o que atendíamos por mês estamos atendendo por dia. O que é muito bom, pois mostra que o isolamento domiciliar está sendo respeitado e as pessoas estão buscando nossos canais digitais para orientação”, afirma Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da companhia.

Com a ampliação do serviço, a empresa reforçou o Médico na Tela com profissionais de diversas especialidades, como pediatras e clínicos gerais, além de outros especialistas de saúde, como nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Outra vantagem deste serviço é que o cliente pode dar continuidade a tratamentos de outras condições de saúde agudas (infecção urinária, queimadura leve, dor lombar) ou crônicas (hipertensão, diabetes, câncer).

Psicólogo na Tela

Já o Psicólogo na Tela, que era de uso exclusivo para colaboradores da seguradora e de um pequeno grupo de empresas, agora está disponível para toda a base de beneficiários acima de 18 anos, em todo país. Trata-se de um serviço de psicoterapia por videochamada, de forma imediata ou agendada, realizada pelo aplicativo.

Com essa expansão, a empresa busca oferecer aos clientes apoio e cuidado especializado em saúde mental, tão relevantes no momento em que estamos vivendo. Para ser atendido, o paciente precisa enviar uma foto do pedido médico pelo próprio aplicativo e aguardar a autorização. Na sequência, o beneficiário poderá agendar a sessão com os psicólogos disponíveis, com a opção de acompanhamento contínuo com o mesmo profissional se desejar.

“Cuidar do corpo e da mente é importante em todos os momentos da vida. A melhor arma que temos para combater o coronavírus é ficar em casa, em isolamento social, mas sabemos que lidar com tudo isso pode ser desafiador. É por esse motivo que expandimos o Psicólogo na Tela para todos os nossos clientes, de modo que eles se sintam cuidados”, explica Raquel.

N.F.

Revista Apólice